Пять человек погибли в ДТП с автобусом под Симферополем

В районе села Укромное под Симферополем утром 24 марта столкнулись рейсовый автобус Саки — Симферополь и большегруз. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек. Число пострадавших уточняется. Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.

Прокуратура республики взяла ход проверки ДТП на контроль. Как уточнили в Следственном комитете, и. о. руководителя Главного СУ СКР по Крыму и Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Для проведения следственных действий на место направлены специалисты.

Анна Гречко