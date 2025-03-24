Главу ГУР Украины Буданова обвиняют в атаках на 13 регионов России
Начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова обвиняют в ударах беспилотниками по 13 российским регионам. С материалами суда ознакомилось «РИА Новости». Среди регионов указаны Москва и Подмосковье, Курская и Смоленская области, а также Севастополь.
Фото: ГУР Минобороны Украины
В пятницу, 21 марта, Следственный комитет России опубликовал отчет об атаках ВСУ. Помимо Кирилла Буданова упоминались и другие организаторы ударов по российским регионам: командующий воздушными вооруженными силами Украины Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа. Их объявили в розыск.
Уголовное дело против Кирилла Буданова возбудили 19 февраля 2022 года. Его обвинили в организации обстрелов, подрывов и запусков БПЛА по объектам жилой застройки и гражданской инфраструктуры. Утверждается также, что Кирилл Буданов организовал группировку малой авиации ВСУ, которая должна была совершать теракты на российской территории.
В начале марта этого года военный суд в Москве дал вероятным участникам группировки Александру Морозову и Дмитрию Шиманскому 22 и 26 лет соответственно за воздушные атаки в России и другие преступления.
Подробности — в материале «Ъ» «Малая авиация налетела на большие сроки».