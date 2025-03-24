Кубань вошла в число лидеров по строительству жилья в 2024 году

Краснодарский край вошел в число лидеров по строительству жилья в 2024 году, заняв второе место в стране. По данным РИА Новости, объем введенного в эксплуатацию жилья в регионе превысил 6,6 млн кв. м. Больше построено только в Московской области — 11 404 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доля Краснодарского края в общем объеме жилищного строительства в стране составила 6,2%, что также стало вторым результатом в рейтинге. Однако по показателю ввода жилья на одного жителя Кубань заняла шестое место среди 89 субъектов.

В целом по России в 2024 году введено 107,8 млн кв. м жилья, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году. Объем строительства многоквартирных домов снизился на 12,1%, в то время как индивидуальное жилищное строительство, наоборот, выросло на 6,1%. В среднем на одного жителя РФ в прошлом году пришлось 0,738 кв. м нового жилья.

Несмотря на высокие показатели, в Краснодарском крае зафиксировано снижение темпов строительства на 12,5%. Подобная тенденция наблюдается и в ряде других регионов.

Вячеслав Рыжков