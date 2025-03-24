Аким Апачев извинился за нарисованные в Судже граффити

Рэпер Аким Апачев записал видео с извинениями перед жителями Курской области за созданные ранее граффити. В обращении господин Апачев пояснил, что «никого не хотел обидеть», а его творчество призвано поддержать российских бойцов. В субботу, 22 марта, Telegram-канал Wargonzo опубликовал ролик, на котором рэпер приехал в освобожденный город Суджа и начал исправлять оставленные ВСУ граффити на собственные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @wargonzo Фото: @wargonzo

Вчера, 23 марта, на поездку рэпера в Суджу отреагировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, назвав это «хайпом на трагедии». Господин Хинштейн пообещал, что автор граффити понесет ответственность по трем административным статьям. Речь идет о нарушении запрета на въезд в приграничный район, использовании ненормативной лексики и порче имущества.

«Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити. Поэтому моя задача была обозначить наше присутствие в первую очередь»,— говорится в Telegram-канале рэпера.

13 марта Минобороны официально объявило об освобождении Суджи в Курской области. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года. По состоянию на 22 марта из курского приграничья был вывезен 571 человек.

О ситуации в Курской области — в материале «Ъ» «”Ждали, ждали мы своих”».