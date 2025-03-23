Хинштейн назвал «хайпом на трагедии» граффити Акима Апачева в Судже

Рэпера Акима Апачева ожидает наказание по трем административным статьям, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Речь идет о нарушении запрета на въезд в приграничный район — город Суджу, использовании ненормативной лексики и порче имущества. Накануне Telegram-канал Wargonzo опубликовал видео, на котором рэпер приехал в освобожденную Суджу и начал исправлять оставленные ВСУ граффити на собственные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аким Апачев в Судже

Фото: @wargonzo Аким Апачев в Судже

Фото: @wargonzo

«Настоящий русский художник обязан работать в прифронтовой зоне, наполняя смыслами и образами наш прекрасный фронтир»,— цитирует Wargonzo слова блогера.

Сегодня, 23 марта, на поездку Акима Апачева отреагировал Александр Хинштейн. «Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом»,— написал в Telegram-канале господин Хинштейн.

Врио губернатора посоветовал Акиму Апачеву проявить героизм на поле боя, «надев военную форму». «Вот там можно действительно продемонстрировать свою смелость и патриотизм! А хайп на трагедии недопустим»,— заключил Александр Хинштейн.

13 марта Минобороны официально объявило об освобождении Суджи в Курской области. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года. По состоянию на 22 марта из курского приграничья был вывезен 571 человек.

О ситуации в Курской области — в материале «Ъ» «”Ждали, ждали мы своих”».