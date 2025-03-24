Над территорией России сбили еще 28 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 22:20 до 23:10 силы ПВО уничтожили 28 беспилотников над четырьмя регионами. Всего вечером 23 марта были сбиты 41 БПЛА.

Как уточнило ведомство, 17 беспилотников уничтожены над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, четыре — над Белгородской, еще один — над Брянской. Ранее БПЛА также были сбиты над Крымом Курской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет. Власти других регионов не сообщали о возможных последствиях налета беспилотников.