Над территорией России сбили еще 28 беспилотников
Минобороны России заявило, что с 22:20 до 23:10 силы ПВО уничтожили 28 беспилотников над четырьмя регионами. Всего вечером 23 марта были сбиты 41 БПЛА.
Как уточнило ведомство, 17 беспилотников уничтожены над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, четыре — над Белгородской, еще один — над Брянской. Ранее БПЛА также были сбиты над Крымом Курской областью.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет. Власти других регионов не сообщали о возможных последствиях налета беспилотников.
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События СВО за март 2025 года
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