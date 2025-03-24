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Коммерсантъ FM
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Над территорией России сбили еще 28 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 22:20 до 23:10 силы ПВО уничтожили 28 беспилотников над четырьмя регионами. Всего вечером 23 марта были сбиты 41 БПЛА.

Как уточнило ведомство, 17 беспилотников уничтожены над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, четыре — над Белгородской, еще один — над Брянской. Ранее БПЛА также были сбиты над Крымом Курской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет. Власти других регионов не сообщали о возможных последствиях налета беспилотников.

Фотогалерея

События СВО за март 2025 года

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В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли &lt;br>На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли
На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

Фото: Harry Nakos / AP

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине

Фото: France Televisions / Handout / Reuters

5 марта британская Financial Times сообщила, что США «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по РФ

5 марта британская Financial Times сообщила, что США «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли
На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

Фото: Harry Nakos / AP

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине

Фото: France Televisions / Handout / Reuters

5 марта британская Financial Times сообщила, что США «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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