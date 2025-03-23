Бразилия подтвердила визит президента в Россию в мае

Помощник президента Бразилии Селсу Аморим подтвердил, что Луис Инасиу Лула да Силва в мае намерен посетить Россию. Он уточнил, что глава государства в том числе встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Лула да Силва приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным»,— сказал Селсу Аморим газете Folha de S. Paulo (цитата по ТАСС).

Визит в Москву на 9 мая подтвердили президенты Белоруссии Александр Лукашенуо и Палестины Махмуд Аббас, председатель КНР Си Цзиньпин. Приглашение получили в том числе представители Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Индии, Вьетнама, Монголии, Лаоса, Республики Сербской.