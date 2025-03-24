Открытия выталкивают на прилавок

Ради эффективности трат бюджета на научно-технические разработки Минобрнауки предлагает наделить Белый дом правом определять порядок управления принадлежащими государству правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Пока высокая патентная активность вузов и научных организаций не приводит к коммерциализации открытий и изобретений — в ведомстве рассчитывают, что урегулирование передачи прав в коммерческий сектор поможет решить эту проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минобрнауки разработало поправки к Гражданскому кодексу — они дают правительству полномочия устанавливать порядок управления исключительными правами на принадлежащие вузам и научным организациям результаты интеллектуальной деятельности ради усиления взаимодействия науки, технологий и производства. Пока, несмотря на высокую патентную активность госсектора в науке, внедрение результатов в производство скорее редкость. В 2024 году Роспатент получил 21,5 тыс. заявок на изобретения от российских заявителей, наибольшая доля — 43% — пришлась на вузы и научные организации, но число сделок с изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами составило лишь 2,5 тыс.

Большинство патентов госучреждений в науке поддерживаются один-два года, затем правовая охрана прекращается, подчеркивает разработчик — де-факто за этот срок и должна происходить продажа прав. Однако сейчас ГК устанавливает только общие нормы в области управления интеллектуальными правами, отмечается в пояснительной записке, и они не учитывают действующих для бюджетных и автономных учреждений ограничений. Правила управления государственными правами на РИД должны снять ряд выявленных Минобрнауки барьеров для трансфера технологий, пояснили “Ъ” в ведомстве. Среди них — отсутствие правил совершения сделок с созданными за средства госбюджета РИД и риски предъявления претензий к ним проверяющих органов. «Определение порядка снизит инвестиционные и правовые риски — сейчас руководители учреждений зачастую отказываются от сделок из-за сложностей, в том числе связанных с оценкой РИД на стадии заключения лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права»,— добавили в ведомстве.

В РФ, где бюджет и так финансирует большую часть научных исследований, в последние годы власти тяготеют к перекладыванию этой нагрузки на бизнес, настаивая на коммерциализации исследований за счет увязки работы ученых и потребностей рынка, но пока в этом участвуют в основном крупнейшие компании (см. “Ъ” от 11 июля 2023 года). «Пока у науки будет стоять целевой указатель в виде количества патентов, это не приведет к результату, необходимому бизнесу»,— говорит основатель Института финансового развития бизнеса, член генсовета «Деловой России» Ильдар Шайхутдинов. По его мнению, нужно, чтобы университеты, получая задание на грант, обязательно находили заказчика — юрлицо, нуждающееся и готовое к финансированию разработки, а предприятие уже на этапе НИОКР могло бы тестировать продукт на применимость и необходимость доработки. Поменять текущее положение дел может только изменение мотивации — задание для ученых должно требовать не только патентов, но и их коммерциализации, полагает он.

По мнению патентного поверенного, управляющего партнера компании «Зуйков и партнеры» Сергея Зуйкова, у правительства может быть две причины, чтобы забрать у вузов управление РИД: показать, что интеллектуальная собственность может и должна приносить доход, и повысить эффективность бюджетных затрат. Пока же непродление сроков действия патентов вызывает сомнения в востребованности результатов, говорит он.

Венера Петрова