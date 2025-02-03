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Коммерсантъ FM
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Науку спросят о технологиях

В 2025 году власти планируют нарастить расходы на все типы исследований

Потребность в «технологическом суверенитете» привела к росту в 2025 году планируемых бюджетных расходов на науку. Как проанализировали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в этом году ассигнования на гражданскую науку номинально вырастут на 158,2 млрд руб. по сравнению с 2023 годом, до 850 млрд руб., в постоянных ценах — на 5,4%. Расходы на прикладные исследования увеличатся предварительно на 3,2%, до 538,6 млрд руб., на фундаментальные — на 9,3%, до 311,4 млрд руб. Для повышения эффективности затрат в 2025 году власти запустили эксперимент с новой моделью научного госзаказа.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Планируемые расходы федерального бюджета на гражданскую науку в 2025 году составят 850 млрд руб.— номинально они вырастут по сравнению с 2023 годом на 158,2 млрд руб., в постоянных ценах рост составит 5,4%, проанализировали эксперты ИСИЭЗ. Предполагаемая доля гражданской науки в расходах федерального бюджета составит 2,9% (в 2023 году — 2,76%), в ВВП — 0,4% (не изменится). При этом эксперты замечают, что утвержденные в бюджете ассигнования в течение года могут корректироваться и фактические значения, как правило, превышают плановые. В 2024 году, в соответствии с законом о бюджете, предполагаемый объем затрат на гражданскую науку составлял 720 млрд руб. (0,37% ВВП и 2,63% к расходам федерального бюджета).

Традиционно большая часть финансирования предназначена на поддержку прикладных исследований — на эти цели в 2025 году власти планируют направить почти две трети (63,4%) от общего объема ассигнований, или 538,6 млрд руб. (реальный рост с учетом изменения цен, по предварительной оценке — на 3,2% по сравнению с 2023 годом). На фундаментальные исследования предполагается направить 36,6% от общего объема средств, или 311,4 млрд руб. (реальный рост на 9,3%). При этом три четверти расходов на прикладные исследования предназначены на исследования в области национальной экономики, примерно по 9% — в здравоохранении и решении общегосударственных вопросов.

В ИСИЭЗ отмечают, что значительный рост ассигнований на науку обусловлен планами властей по достижению «технологического суверенитета», что потребует инвестиций и со стороны бизнеса. В Стратегии научно-технологического развития РФ, подписанной президентом в феврале 2024 года, совокупные затраты на все исследования и разработки (не только гражданского характера) планируется поэтапно увеличивать до уровня не менее 2% ВВП к 2030 году (в 2023 году, по данным ИСИЭЗ, 0,96%). При этом предполагается, что уровень частных инвестиций к 2035 году будет не ниже государственного (в 2023 году расходы государства составили 66,6%, бизнеса — 30,6%).

Напомним, что гражданские научные приоритеты РФ ближайших лет — это практические нужды промышленности для импортозамещения здесь и сейчас и прорывные технологии будущего. Для этого, в том числе, Минобрнауки и Российская академия наук запустили с 2025 года «пилот» под названием «Госзадание 2.0». Он предполагает, что госзадание на проведение фундаментальных и поисковых исследований формируется с учетом модели квалифицированного заказчика (им может выступать организация, действующая в реальном секторе экономики, федеральный или региональный орган власти). Пилотный этап, охватывающий бюджетный цикл 2025–2027 годов, включает четыре направления: Арктика, авиакосмические исследования, развитие минеральной сырьевой базы и малотоннажная химия — за счет перераспределения бюджетных средств, ранее направлявшихся на менее перспективные темы, а также за счет ежегодного прироста госзадания. Под запрос Минобрнауки и РАН будут подбирать наиболее эффективные, квалифицированные коллективы в университетах и в научных организациях. До сих пор заказчикам предлагалось выбирать для финансирования работы, предложенные самими исследователями (см. “Ъ” от 11 апреля 2024 года).

Венера Петрова

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