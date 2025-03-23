Спекулянты вернулись на рынок США

На минувшей неделе международные инвесторы вложили в фонды акций рекордный в этом году объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), нерезиденты инвестировали в эти активы $43,4 млрд, более трех четвертей из которых было инвестировано в фонды США. Локальные инвесторы скупают сильно подешевевшие акции американских компаний в расчете на отскок их стоимости. В такое верят не все управляющие, а потому сохраняются высокие темпы привлечений в фонды, ориентированные на покупку золота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже

Фото: Jeenah Moon / Reuters Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Последние данные EPFR свидетельствуют о росте спроса международных инвесторов на рисковые активы — акции. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (BofA, учитывает данные EPFR), за неделю, закончившуюся 19 марта, клиенты всех мировых фондов акций инвестировали $43,4 млрд, максимальный объем средств с декабря 2024 года. Неделей ранее результат был отрицательный — отток в размере $2,8 млрд. Всего с начала года международные инвесторы вложили в такие фонды $149 млрд, что на 17% выше результата за аналогичный период 2024 года.

Вместе с тем массированный приток инвестиций отмечается лишь в фондах развитых стран. По данным EPFR, на минувшей неделе во все фонды developed markets поступило более $42 млрд против $460 млн неделей ранее.

С начала года такие инвестиции составили $171,5 млрд. При этом фонды emerging markets потеряли с начала года $22,3 млрд, но на минувшей неделе они смогли зафиксировать приток в размере $1,2 млрд, что почти в четыре раза ниже объема средств, выведенного неделей ранее, но второй результат со знаком плюс в этом году.

Главными бенефициарами привлечений стали аутсайдеры предшествующей недели — фонды американских акций. По данным EPFR, за отчетный период такие фонды привлекли более $34 млрд, что в 13,6 раза больше оттока на предшествующей неделе. К тому же это лучший результат в нынешнем году. Всего за неполные три месяца мировые инвесторы вложили в фонды США более $155 млрд.

Восстановление спроса на американские акции связано с желанием спекулянтов купить сильно подешевевшие бумаги.

13 марта индекс S&P 500 впервые за пять месяцев опустился до уровня 5500 пунктов, что на 10,5% ниже исторического максимума, установленного 19 февраля. Аналитики BofA отмечают, что с 1988 года американский индекс снижался более чем на 10% лишь 11 раз. При этом наиболее сильно он падал в кризис доткомов 2000 года (минус 49,1%), финансовый кризис 2007 года (минус 56,8%) и пандемию коронавируса 2020 года (минус 33,9%). «Ритейл и часть институционалов решили проверить удачу и попытаться поймать дно. При этом интересно, что покупают на слабости локальные игроки, тогда как внешние предпочитают постоять в стороне»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. Как итог индекс S&P 500 смог вырасти относительно локального минимума почти на 3%, до 5667,56 пункта.

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Стабильный приток инвестиций шестую неделю подряд идет лишь в европейские фонды акций. За последний отчетный период такие фонды привлекли от клиентов почти $5,6 млрд, что на 12% выше результата предшествующей недели. Это максимальный показатель с марта 2017 года и четвертый по величине за все время наблюдений. С начала февраля мировые инвесторы вложили в фонды Европы $22,6 млрд.

Инвесторы надеются на завершение украинского конфликта, а также принятие ключевыми странами региона новых оборонных и инфраструктурных программ.

На минувшей неделе президент Германии подписал закон о поправках к конституции, позволяющих увеличить расходы на оборону страны. В ближайшие 20 лет правительство страны намерено потратить на инфраструктурные проекты €500 млрд. «Бюджетный стимул в случае одобрения и реализации может ускорить темпы роста экономики страны, что позитивно для экономики еврозоны в целом»,— отмечает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

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Портфельные менеджеры сомневаются в устойчивости привлечений в фонды США и ждут сохранения инвестиций в фонды Европы. Как отмечает Алена Николаева, рынок хрупкий и крайне уязвим к любым плохим новостям. Именно поэтому наряду с ростом инвестиций в акции растут и вложения в защитные активы, такие как золото.

По данным EPFR, за неделю объем чистых инвестиций в золотые фонды превысил $3 млрд, что на 58% выше притока неделей ранее. С начала года такие инвестиции составили $16,7 млрд, причем только в последние шесть недель приток составил $14,8 млрд. В таких условиях благородный металл третий месяц подряд уверенно растет в цене и в марте впервые поднялся выше уровня $3000 за тройскую унцию, достигнув отметки $3057 за унцию. В пятницу, 21 марта, котировки остановились на отметке $3023,63 за унцию, что более чем на 15% выше значений начала года.

Виталий Гайдаев