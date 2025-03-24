Вино без выхода к воде

Российские дистрибуторы из-за высоких пошлин на алкоголь из недружественных стран продолжают искать альтернативные источники поставок. Так, один из импортеров в ближайшее время намерен наладить ввоз вина из Боливии, которая до этого никогда не поставляла свою продукцию на российский рынок. Однако, предупреждают эксперты, боливийское вино везти в РФ дорого по географическим причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AIZAR RALDES / AFP Фото: AIZAR RALDES / AFP

Как обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации, петербургский импортер алкоголя ООО «Норден групп» получил декларацию о соответствии на поставку вин из Боливии. Компания будет ввозить продукцию сразу от нескольких местных производителей — несколько линеек под маркой Kuhlmann от Kuhlmann & Cia, Arpay Syrah Domaine Baiza от одноименного производителя Arpay S.R.L., а также линейки вина Campos de Solana от Saiv. Объемы планируемых поставок не указаны. В компании на запрос “Ъ” не ответили.

В июне 2024 года президент Боливии Луис Арсе в эфире телеканала Bolivia TV отмечал, что хочет нарастить объемы поставок в Россию местной потребительской продукции, в том числе алкоголя, включая вино из винограда, выращиваемого в высокогорье, и сингани — боливийский коньяк или бренди.

Российские дистрибуторы в последнее время все чаще обращаются к латиноамериканским странам, стараются диверсифицировать свои портфели на фоне повышения пошлин на вино из недружественных стран (см. “Ъ” от 24 июля 2024 года). В августе прошлого года правительством РФ ставка на вино из недружественных стран была установлена на уровне 25%, но не менее $2 за 1 л, против 20% от таможенной стоимости товара ранее. Пошлина на латиноамериканские страны остается на уровне 12,5%.

Напитки из Боливии могут занять лишь небольшую нишу на российском рынке и будут интересны тем, кто хочет экспериментировать, считает руководитель WineRetail Александр Ставцев. Это связано в том числе с тем, что у российского потребителя нет представления о винах из Боливии, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, если продукция из Боливии не сможет предложить низкие цены, вряд ли у нее получится закрепиться на полке.

Если вино в рознице будет торговаться в категории от 700 руб. за бутылку 0,7 л, с большой вероятностью оно проиграет конкуренцию, уверен эксперт.

По оценкам главного амбассадора винного портфеля Luding Group Владимира Косенко, поскольку виноделие в Боливии достаточно компактное — всего около 4,5 тыс. га, то средняя цена вина довольно высокая по сравнению с продукцией из Чили и Аргентины. Александр Ставцев говорит, что главная сложность с поставками из Боливии — проблемы с логистикой, у страны нет выхода к морю, и основной трафик оттуда идет через Аргентину. В связи с этим итоговая цена на вино может быть выше, чем у того же аргентинского вина, поясняет он.

В Ladoga (производитель и импортер алкоголя) рассматривали в качестве потенциальных поставщиков практически все южноамериканские страны, развивающие собственное виноделие. Тем не менее пока в компании не планируют развивать поставки оттуда. Виноторговая компания Fort, по словам ее директора по закупкам Дарьи Сологуб, изучает возможность работы с виноделами из Перу, Уругвая и Бразилии. В Ladoga говорят, что в 2024 году импорт вина из Чили и Аргентины у группы вырос на 63% и 26% соответственно. По данным Luding Group, прирост вин из стран Нового Света в 2024 году в ее портфеле составил 15–20% год к году.

Однако при поставках вин из Латинской Америки у дистрибуторов возникают ряд сложностей. Например, по словам госпожи Сологуб, в Чили и Аргентине невозможно напрямую платить виноделам, все расчеты производятся только через агентов, что затягивает и усложняет процесс. Среди проблем она выделяет ситуацию с инфляцией в Аргентине, которая может достигать 60–100% в год, из-за чего себестоимость местных вин постоянно растет.

Владимир Комаров