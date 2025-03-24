Трудовых инспекторов просят остаться

Профсоюзы обеспокоены риском роста в 2025 году числа нарушений трудовых прав работников. Объединения ссылаются на подготовленные Минтрудом изменения в работе Роструда — его ожидает объединение территориальных органов. В ведомстве, однако, считают новую модель надзорной деятельности эффективной, ссылаясь на сокращение долгов по зарплате и долгосрочное снижение производственного травматизма. Там отмечают, что реформа сократит лишь административный персонал, но не численность инспекторов. Это позволит увеличить их зарплаты и ужесточить требования к качеству работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профсоюзы опасаются, что активизация промышленности в сочетании с организационной реформой Роструда может привести к росту травматизма и нарушений прав работников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Профсоюзы опасаются, что активизация промышленности в сочетании с организационной реформой Роструда может привести к росту травматизма и нарушений прав работников

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечают в аналитической записке (есть у “Ъ”) эксперты Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), введение в рамках контрольно-надзорной реформы моратория на проверки «повлекло за собой ограничения права государственных инспекторов труда свободного доступа к рабочим местам в любое время суток — даже при наличии явной угрозы для жизни и здоровья работника инспектор не может провести проверку без согласования с прокуратурой». В 2023 году госинспекторы труда направили около 2 тыс. заявлений в прокуратуру о согласовании внеплановых проверок в связи с уже происшедшими несчастными случаями — и получили 1,5 тыс. отказов, отмечают в ФНПР. Отдельное беспокойство авторов вызывают планы Роструда укрупнить управления, создав 12 объединенных территориальных органов — например, один из них будет действовать в Москве, Московской, Владимирской и Тверской областях. «Их сотрудники физически не смогут дойти до каждого рабочего места, представляющего опасность для жизни и здоровья трудящихся»,— обеспокоены авторы документа.

Профсоюзы опасаются роста производственного травматизма — по данным Соцфонда, количество страховых случаев с 2020 до 2024 года уже выросло на 6 тыс., до 38,2 тыс. (в 2020 году было зарегистрировано 24,1 тыс. несчастных случаев с легким и 3,2 тыс. с тяжелым исходом, в 2024 году — 26,5 тыс. и 5,4 тыс. соответственно). Число смертельных случаев на производстве увеличилось еще значительнее — с 1,2 тыс. в 2020 году до 1,8 тыс. в 2024-м. Во многом это может быть вызвано активизацией предприятий после 2022 года, особенно в промышленности, выступающей драйвером российской экономики — численность занятых в нем сейчас превышает 7 млн. человек, и с 2022 года этот показатель вырос более чем на 200 тыс. человек. С учетом «суверенизации» экономики роль промышленности в ней продолжит расти, что вызывает беспокойство профсоюзов за безопасность на производствах, тем более что работодатели нередко отмечают, что в условиях дефицита кадров квалификация тех, кого можно нанять, все меньше их устраивает. «Профсоюзы выступают за восстановление полномочий государственной инспекции труда в целях защиты жизни, здоровья и трудовых прав работников»,— говорится в документе. Замена плановых проверок профилактическими визитами действительно сократила полномочия трудовых инспекций, соглашается председатель исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук,— говорить же о том, что работодатели повсеместно улучшают условия труда, было бы преувеличением.

Отметим, мораторий на проверки бизнеса действовал до конца 2024 года и действительно распространялся на плановые проверки соблюдения трудовых прав и охраны труда работников. Это резко снизило поступления в бюджет выписанных госинспекцией труда штрафов — с 2,4 млрд руб. в 2020 году до 1 млрд руб. в 2023-м. В 2024 году, по данным Минтруда, этот показатель снова начал расти — до 1,2 млрд руб. В ФНПР полагают, что спад сборов штрафов привел к снижению бюджетного финансирования Роструда и как следствие — к объединению территориальных органов. Отметим, однако, что по бюджетному законодательству штрафы поступают в «общий котел» доходов и финансирование ведомств от сборов не зависит. По данным Минтруда, финансирование Роструда останется на прежнем уровне — 3,67 млрд руб. в 2025 году после 3,65 млрд руб. годом ранее и 3,45 млрд руб. в 2023-м. В пресс-службе ведомства “Ъ” сообщили, что создание 12 межрегиональных инспекций не приведет к сокращению численности трудовых инспекторов (1,8 тыс. человек); частично уволен будет лишь административный персонал, что позволит повысить уровень оплаты труда инспекторов (этого требует указ президента от 29 октября 2024 года №922 об оплате труда федеральных госслужащих).

Более того, проведенная за время моратория реформа изменила саму модель работы проверяющих: теперь они обязаны применять риск-ориентированный подход к проверкам. С 2023 года действительно наблюдался спад числа проверок — единственным основанием для них стали индикаторы риска нарушений, которые должны обеспечить результативность проверок не менее 75% — но в 2023–2024 годах эти показатели только разрабатывались. В Минтруде реформу Роструда оценивают положительно, отмечая, что об эффективности выбранной модели надзорной деятельности свидетельствуют снижение в РФ задолженности по зарплате — с 2,2 млрд руб. в 2021 году до 370 млн руб. в 2024-м — и оценка динамики травматизма на длинном горизонте. «Количество случаев производственного травматизма сократилось за десять лет более чем на треть»,— отметили в пресс-службе ведомства.

В РСПП отмечают, что переход на новую модель надзора позволил бизнесу избежать ненужных штрафов, стимулируя его самостоятельно инвестировать в охрану труда работников,— и надеются сохранить «профилактический» характер взаимодействия с инспекцией. «Многим предприятиям не хватает знаний Трудового кодекса, и с учетом этого трудовая инспекция должна, как сейчас, выступать скорее консультантом, позволяющим исправить допущенные нарушения»,— говорит управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина. Впрочем, правительство намерено постепенно сворачивать такую профилактику, сохраняя ее преимущественно для некрупных предприятий.

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков