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Прошлись по кадрам

Участники форума РСПП вгляделись в российский рынок труда

На кадровом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) участники от бизнеса, власти и профсоюзов обсудили проблемы российского рынка труда. Как выяснилось, видят их они несколько по-разному. Представители профсоюзов говорили о необходимости усилить регулирование чрезмерно разросшейся, по их мнению, самозанятости; Роструда — о своих усилиях по части соблюдения трудовых прав работников; работодателей — о желании активнее участвовать в обсуждении законодательных инициатив в трудовой сфере.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Дискуссия на форуме «Кадры», который состоялся в четверг в рамках Недель российского бизнеса РСПП, ожидаемо велась в первую очередь вокруг сохраняющейся проблемы нехватки рабочих рук на предприятиях. Как следовало из данных, которые в своем приветствии форуму привела вице-премьер Татьяна Голикова, в ближайшие годы ситуация заметно не изменится — потребность экономики в кадрах до 2030 года составляет 3,1 млн человек. Наибольший рост спроса на труд, по ее словам, ожидается в обрабатывающем секторе (703 тыс. человек), в сфере транспортировки и хранения (472 тыс.) и в строительстве (385 тыс.).

Чтобы удовлетворить такой растущий спрос, пояснил замминистра труда Дмитрий Платыгин, разработан кадровый прогноз, профильные ведомства на его основе смогут формировать контрольные цифры приема в колледжи и вузы. «Научившись качественно прогнозировать спрос на труд, мы сможем в перспективе избежать дефицита на этом рынке труда»,— обнадежил замминистра.

Впрочем, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев, сбалансировать ситуацию на рынке труда с учетом роста в стране числа самозанятых будет уже непросто. «Сейчас их численность превышает 12 млн, и мы не понимаем предел этого роста. А как самозанятые влияют на ВВП? Высока ли у них производительность труда, сколько из-за них недополучает система социального страхования?» — задался вопросами профсоюзный лидер. Он также отметил проблему перевода трудовых отношений в самозанятость, и, как бы активно работодателей не проверяла Федеральная налоговая служба, аналогичные полномочия, по мнению господина Черногаева, необходимо дать и Роструду.

Курьеры, зарабатывающие больше, чем работники реального сектора экономики, действительно являются проблемой, согласился глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Какой смысл компаниям инвестировать в сотрудников на предприятиях, если они в любой момент могут уйти на работу, которая не требует квалификации вообще?» — отметил депутат.

Глава Роструда Михаил Иванков тему курьеров развивать не стал, но заверил, что его ведомство работает над выявлением нарушений трудового законодательства и запустило в связи с этим новый проект. «Зачастую причинами увольнения работников становятся некорректные кадровые процессы и, как следствие, нарушения трудовых прав. Поэтому мы запускаем систему проактивного контроля соблюдения законодательства при реализации кадровых процессов и процессов охраны труда»,— сообщил глава Роструда.

Работодатели на форуме также преимущественно говорили больше о своем. Гендиректор отраслевого объединения «Союзатом России» Андрей Хитров заявил, что проблема российского рынка труда сейчас заключается не только в нехватке кадров и трудовых нарушениях, но и в недостаточно налаженной коммуникации с чиновниками. «Мы являемся участниками Российской трехсторонней комиссии, однако все большее число документов, которые затрагивают вопросы социального партнерства, не обсуждается на наших заседаниях. Аналогичная картина и в регионах — мы видим все больше рассогласованности в действиях власти и бизнеса»,— посетовал Андрей Хитров.

Анастасия Мануйлова

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