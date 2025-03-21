Еще три действующих депутата думы Нижнего Новгорода заявились на праймериз ЕР

Еще три действующих депутата гордумы Нижнего Новгорода заявились на праймериз «Единой России» по выборам в новый созыв. Таковы данные на сайте партийного голосования на 21 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Все они выдвинулись по тем же округам, которые занимают сейчас. Это гендиректор ЗАО «Радио Рандеву СФ» Руслан Станчев (№15), гендиректор АО ТПП «Канавинское» Станислав Прокопович (№18) и директор спортшколы «Сормово» Юрий Ерофеев (№19).

Помимо этого, на праймериз выдвинулись еще 11 кандидатов, включая шестерых бюджетников.

Новыми кандидатами стали: начальник сектора по физкультуре и спорту администрации Автозаводского района Эдвард Папазян и студентка ННГАСУ Надежда Скворцова (№2); инженер АО ЦКБ «Лазурит» Сергей Крючков (№17); руководитель юротдела ООО «Фрукты и продукты» Наталия Волкова (№18); помощник депутата гордумы Полина Елкина (№20); специалист по связям с общественностью администрации Сормовского района Валерия Латышева (№21).

Также на партголосование выдвинулись исполнительный директор НП «Союз промышленников и предпринимателей "Единое Сормово"» Сергей Абакумов и замначальника ПЭО в АО «ССЗ Волга» Валерия Махнорылова (№22); педагог муниципального детского центра «Агнес» Илья Павлов (№23); начальник отдела в АНО «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода» Вера Смирнова (№24) и специалист по связям с общественностью администрации Приокского района Илья Рогалев (№35).

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее на праймериз выдвинулись еще 18 человек, включая депутата по округу №2 Владимира Аношкина. Всего на текущий момент выдвинулись 32 кандидата.

Ирина Швецова