Хорватия, Албания и Косово сообразили на троих

Хорватия, Албания и Косово заключили на прошедшей неделе соглашение о взаимодействии в военной области, а фактически о военном союзе. Документ предполагает совместное противодействие этих стран внешним угрозам. Тем самым начинают сбываться прогнозы экспертов, предупреждавших, что кардинальные перемены в подходе США к взаимодействию с Европой в рамках НАТО приведут не только к большей самостоятельности европейских стран в оборонной политике, но и к созданию в рамках альянса своеобразных военных клубов по интересам. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

В субботу, 22 марта, министерства обороны Хорватии, Албании и Косово обнародовали текст соглашения о военном сотрудничестве, которое накануне подписали в Тиране их министры обороны. Документ состоит из четырех пунктов и предусматривает взаимодействие участников в военной области, совместную подготовку кадров и проведение общих учений, противодействие внешним угрозам, включая киберугрозы и кампании дезинформации, а также обмен разведывательной информацией и «согласование политики и позиций участников с евроатлантическими многосторонними структурами в области безопасности и обороны». Хорватия, Албания и Косово выразили готовность подключить к соглашению и другие страны.

На тройственное соглашение сразу же жестко отреагировал Белград.

Сербский президент Александр Вучич объявил, что его подписанием «Хорватия, Албания и Косово запустили гонку вооружений в регионе».

Сербские власти потребовали от участников соглашения немедленных разъяснений этой инициативы, предупредив, что Сербия «не допустит реализации односторонних акций, которые бы могли поставить под угрозу территориальную целостность, безопасность и мир в регионе».

В ответ власти Косово заверили, что соглашение никому не угрожает и его следует воспринимать как «сигнал готовности трех стран действовать сообща перед любым вызовом и угрозой». А в косовском МИДе даже обвинили Белград в том, что подобной реакцией он нарушает заключенное в 2023 году под эгидой ЕС Брюссельское соглашение, в котором «Сербия взяла на себя ясные обязательства не препятствовать внешнеполитическим активностям Косово».

Еще жестче Сербии ответила Хорватия.

«Прошло время, когда Загреб спрашивал у Белграда разрешения, как ему действовать и с кем сотрудничать»,— заявили хорватские власти.

А премьер Хорватии Андрей Пленкович добавил: «Наши три страны не обязаны запрашивать одобрения ни у кого — ни у Сербии, ни у НАТО».

Из слов хорватского премьера следует, что наблюдающиеся с приходом к власти в США администрации Дональда Трампа кардинальные перемены в американском подходе к взаимодействию с Европой в рамках НАТО привели не только к большей самостоятельности европейских стран в оборонной политике по их решению относительно ускоренного перевооружения, но и фактически запустили практику создания европейцами «военных клубов по интересам». Балканский «союз трех», два участника которого являются членами НАТО, а третий — кандидатом на присоединение к альянсу, вполне может стать одним из таких «клубов». Особенно если к нынешней тройке присоединятся и некоторые другие страны региона.

Такую возможность допускают и балканские эксперты. Вук Вуксанович из Белградского центра политики в области безопасности говорит, что сотрудничество балканских стран в военной области «в определенной мере стимулируется возможным снижением приверженности США НАТО» и «при ослаблении НАТО отдельные страны могут формировать неформальные группы по взаимодействию».

После появления информации о подписании в Тиране тремя министрами обороны документа о военном сотрудничестве провластные сербские СМИ сообщили со ссылкой на правительственные источники: «Сербия в качестве ответа на военный союз Хорватии, Албании и Косово создаст военный союз с Венгрией».