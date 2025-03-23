Франциска Пройс выиграла Кубок мира по биатлону

Биатлонистка из Германии Франциска Пройс стала победительницей масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене. Она преодолела 12,5 км за 38 минут и 23,8 секунды. При этом Пройс допустила всего один промах.

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Фото: Thomas Andersen / NTB Scanpix / AP Франциска Пройс

Фото: Thomas Andersen / NTB Scanpix / AP

Второе место заняла спортсменка из Швеции Эльвира Эберг. Она отстала от победительницы на 3,3 секунды и допустила три промаха. На третьем месте расположилась француженка Лу Жанмонно, отставшая от лидера на 11,7 секунды и допустившая один промах. Четвертое и пятое место заняли еще две спортсменки из Франции Осеан Мишлон (+ 19 секунд, три промаха) и Пола Боте (+19,7 секунды и два промаха). Шестое место заняла Паулина Фиалкова из Словакии, отставшая от лидера на 24,3 секунды при трех промахах.

Победительнице Кубка Франциске Пройс 31 год. Это ее первая победа на общем зачете Кубка мира. В 2022 году она завоевала бронзу на Олимпийских играх. На мировых чемпионатах она выиграла две золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.