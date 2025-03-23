Театралы ждут ночи

Билеты на события «Ночь театров» в Москве почти закончились. Некоторые площадки сообщили “Ъ FM”, что все места на постановки забронировали за несколько минут. Акция пройдет 27 марта уже в 13-й раз. Традиционно она будет приурочена ко Всемирному дню театра. Регистрация открылась в полдень 20 марта на портале mos.ru. Билеты остались бесплатными, но каждый из них теперь именной. Также на входе нужно будет предъявить документы, удостоверяющие личность. Торжественное открытие состоится в 21.00 в Московском драматическом театре им. Гоголя. Всего в рамках акции пройдет около 120 мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ FM” узнал, что ожидает зрителей. Так, театр Пушкина проведет интерактивную экскурсию, посвященную юбилею со дня рождения народного артиста Александра Таирова. Но свободных мест уже нет, сообщила заведующая организационно-творческим отделом театра им. Пушкина Ольга Шевнина: «В этом году исполняется 140 лет со дня рождения Александра Яковлевича Таирова, основателя камерного театра. Это очень важная для нас дата. Поэтому мы предлагаем вместе со зрителями пройти галереями театра, в закулисье и попытаться понять, что это был за человек, узнать, что его вдохновляло. Экскурсия будет в аудиоформате. На регистрации всего 30 билетов, технически большую группу провести мы не можем, но 30 счастливчиков впервые побывают на этом иммерсивном спектакле-экскурсии».

Московский театр оперетты приготовил променад под названием «Призраки оперетты». Всего запланировано два таких мероприятия — в 23:00 и в 00:30. О том, что ждет зрителей, рассказала руководитель пресс-службы театра, соавтор променада «Призраки оперетты» Алина Туряница: «Для наших зрителей у нас будет очень много подарков от партнеров: издательства "Самокат", кондитерской фабрики "Красный Октябрь", Empire Zone, которые специально создали гидролаты с запахом спектакля "Доходное место". После этого зрители увидят непосредственно эту постановку, а затем состоится ночной променад по закулисью. Он у нас называется "Призраки оперетты", поставил его режиссер и артист нашего театра Александр Бабик. Это фантасмагорическая история о том, что может происходить в театре ночью. И закончится все это дуэтом из "Призрака оперы" и даже, может быть, падающей люстрой. Регистрация у нас шла, как у всех остальных, и места закончились очень-очень быстро, буквально за какие-то секунды».

Отдельную программу подготовили для детей. Так, в Московском театре детской книги «Волшебная лампа» пройдет представление «Кошкин дом», а Московский театр кукол покажет спектакли «Машенька и медведь» и «Каштанка». При этом все места разобрали меньше чем за пять минут, сказала художественный руководитель театра «Волшебная лампа» Марина Грибанова: «Эта одна из немногих пьес Самуила Маршака. У нас этот спектакль идет в технике черного кабинета, то есть свет спектакля выстроен таким образом, что артисты, одетые в черный бархат, не видны, в отличие от кукол. И это позволяет использовать все зеркало сцены. Сейчас такое, по-моему, используется только в нашем театре. Если говорить о смысле этого спектакля, то он об истинной доброте и милосердии, о том, что люди должны быть добры и терпимы друг к другу. Зрители, которые к нам придут, получат огромное удовольствие. Все билеты разобрали буквально за пять минут».

15 марта вступил в силу новый порядок посещения театров и концертных площадок. По новым правилам, билеты можно приобрести только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При покупке для детей до 14 лет понадобится ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или загранпаспорта.

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Андрей Дубков