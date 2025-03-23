Бизнес-центры поставили на паузу

В 2025 году в российских городах-миллионниках появится почти на треть меньше новых офисных площадей. В условиях экономической турбулентности региональные застройщики опасаются запускать малорентабельные проекты. В то же время в Москве складывается противоположная ситуация: у девелоперов в столице есть возможность компенсировать затраты на строительство за счет относительно высоких арендных ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В целом во всех российских городах-миллионниках (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) по итогам 2025 года будет введено офисной недвижимости на 31% меньше год к году, сообщили “Ъ” в консалтинговой компании CORE.XP. Общая площадь таких объектов составит 28 тыс. кв. м — это минимальное значение за последние несколько лет. Новые площади появятся в основном в Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже и Казани.

В регионах практически не появляются новые бизнес-центры из-за низкой рентабельности таких проектов, констатирует замдиректора департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Валентин Кусов.

В условиях низких ставок аренды в регионах крупные офисные объекты не смогут окупиться, а если девелоперы решат поднять арендную ставку, то такие помещения просто не будут пользоваться спросом, поясняет эксперт.

В Москве ситуация диаметрально противоположная. В российской столице уже сформировался объемный сегмент офисного рынка, позволяющий нивелировать эффект высокой стоимости заемных средств, добавляет партнер консалтинговой компании NF Group Ольга Широкова. Это возможно за счет высоких по сравнению с региональными рынками ставок аренды. К началу 2025 года этот показатель в бизнес-центрах класса А в среднем составлял 33 тыс. руб. за кв. м в год, в классе В — 25 тыс. руб. за кв. м в год, по данным CORE.XP.

В регионах особенно остро ощущается дефицит офисов крупных размеров, поскольку крупные федеральные компании для своих филиалов подыскивают помещения от 1 тыс. до 40 тыс. кв. м, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова. В таких условиях, добавляет она, потенциальные арендаторы и покупатели офисной недвижимости в регионах чаще всего рассматривают вариант самостоятельного строительства бизнес-центров под свои нужды.

Вакансия в региональных бизнес-центрах по итогам января—марта 2025 года сократилась на 1,5 п. п. год к году, до 2%, подсчитала руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова. Эксперт добавляет, что вакантность на офисном рынке Екатеринбурга, несмотря на самый большой среди городов-миллионников объем предложения, по итогам первого квартала составила 1%. Такой же уровень доли свободных площадей фиксируется в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Уфе. Для сравнения, этот же показатель в Москве к концу 2025 года сократится на 0,8 п. п, до 4%, в Санкт-Петербурге — на 0,4 п. п, до 3,2%, прогнозируют в IBC Real Estate.

Острая нехватка в регионах доступного офисного предложения, в свою очередь, подталкивает арендные ставки к росту.

Стоимость аренды в офисах класса А в городах-миллионниках по итогам 2025 года вырастет на 15–25% год к году, до 16 тыс. руб. за кв. м в год, говорят в CORE.XP. Однако темпы роста ставок более выражены именно в регионах. В столице показатели увеличиваются сдержанными темпами из-за стабильного выхода на рынок качественного предложения, указывает старший менеджер инвестиционных проектов консалтинговой компании Neo Сергей Окунев.

На горизонте ближайших двух лет предпосылок для слома сложившихся на региональном офисном рынке тенденций пока нет, говорят опрошенные “Ъ” эксперты. Объемы ввода офисов класса А в целом по России по итогам 2026 года могут снизиться на 12% год к году, подсчитали в CORE.XP. Однако, по прогнозам консультантов, уже в 2027 году этот показатель может увеличиться почти вдвое год к году, до 64 тыс. кв. м.

София Мешкова