Офисы отделались китайским

Российские застройщики офисов продолжают пересматривать географию закупок стройматериалов и оборудования. Доля китайских и локальных поставщиков заметно выросла, но вопреки ожиданиям, это не позволило снизить или хотя бы сохранить себестоимость строительства. Зачастую китайские стройматериалы и товары оказываются дороже европейских, а использование азиатского оборудования требует дополнительных затрат на его адаптацию или модернизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2024 году доля китайских стройматериалов, отделочных материалов и инженерного оборудования, используемых при строительстве офисной недвижимости, выросла до 15%, говорится в исследовании Pridex (занимается созданием и управлением офисными площадями). До этого доля КНР практически не росла: в 2022 году она составляла 9%, в 2023 году — 10%. В то же время доля российской продукции за последний год увеличилась на 6 процентных пунктов (п. п.), до 72%, а европейской — упала на 11 п. п., до 13%, уточнили аналитики.

В 2022–2023 годах на российских складах еще оставались товарные запасы от европейских производителей, напоминает гендиректор Q1 Group (управляет строительными проектами) Екатерина Ньюман. Но усиливающееся санкционное давление привело к дальнейшему усложнению логистических цепочек из Европы, что сделало Китай более привлекательным направлением, констатирует в Pridex. Изначально девелоперы относились к поставщикам из Китая с недоверием, они проводили масштабный аудит заводов, где производится продукция, добавляет директор департамента технического заказчика Capital Group Сергей Коротчиков.

Сейчас на смену европейской продукции из Китая в основном поступают вентиляционное оборудование, крупные инженерные агрегаты, кабельная продукция, световое оборудование, напольные покрытия и некоторые отделочные материалы, перечисляет управляющий директор Titul Никита Деев-Анисимов.

Доля российских производителей выросла за счет мебельной продукции, систем противопожарной защиты, оконечных устройств для вентиляционных систем, а также строительных и отделочных материалов чернового этапа, таких как сухие смеси и фальшполы, продолжает он.

В то же время премиальная сантехника по-прежнему поставляется из Европы, говорит партнер Mors Architects Дмитрий Макеенко. Тоже самое касается и особых видов красок, полимеров, инженерного оборудования, в частности насосов и лифтов, потому что качественных аналогов соответствующего уровня нет, уточняет Сергей Коротчиков. Никита Деев-Анисимов также говорит о специализированных системах автоматизации и IT-оборудовании.

Несмотря на смену географии закупок в пользу локальных и азиатских материалов, себестоимость строительства продолжает расти. Если два года назад отделка и установка инженерных систем стоила 65 тыс. руб. за 1 кв. м, то сейчас минимальный порог стоимости превышает 90 тыс. руб., приводит данные Екатерина Ньюман.

Китайское оборудование часто оказывается дешевле западных аналогов, что позволяет снизить затраты на строительство, но в некоторых случаях китайские аналоги могут быть менее долговечными или энергоэффективными, уточняют в ГК «Галс Девелопмент». Иногда использование китайского оборудования требует дополнительных затрат на его адаптацию или модернизацию, что может увеличить общие расходы на строительство, отмечает представитель застройщика. В отсутствие конкуренции некоторые производители завышают цены, добавляет Екатерина Ньюман. Также, несмотря на оптимизацию логистики, доставка из Китая сегодня все еще может быть дороже, чем поставки из Европы до 2022 года, говорят в «Галс Девелопмент».

Но полного отказа от западной продукции в ближайшей перспективе не произойдет. Европейские производители пока продолжают удерживать позиции в премиальном сегменте, говорит Никита Деев-Анисимов. Велики шансы, что при малейших послаблениях и снижении цен у европейских поставщиков российский клиент предпочтет вернуться к привычным брендам, резюмирует Екатерина Ньюман.

Дарья Андрианова