Глава района в Курской области ранен после атаки ВСУ

ВСУ атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который развозил хлеб. Автомобиль получил серьезные повреждения, Николай Волобуев ранен, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

«Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения»,— написал господин Хинштейн.

Сейчас, по словам врио губернатора, жизни Николая Волобуева ничего не угрожает. Он сам добрался до Беловской ЦРБ с акубаротравмой, медики его уже осмотрели, ехать в курскую облбольницу он отказался. «Оперативно связался с ним (Николаем Волобуевым.— “Ъ”), потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование»,— отметил глава региона, добавив, что господин Волобуев уже завтра планирует выходить на работу.

Ранее врио губернатора сообщил, что сегодня на мине подорвался мирный житель из Обоянского района. Он погиб.

Мария Старикова