Житель Курской области подорвался на мине

В Обоянском районе Курской области погиб местный 51-летний житель, подорвавшись на мине «колокольчик». Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По предварительным данным главы региона, он собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, сдетонировавший у него в кармане.

Александр Хинштейн выразил соболезнования близким погибшего и заверил, что его семье будет оказана вся необходимая помощь. «Хотя населенный пункт, где случилась трагедия, является безопасной зоной, он граничит с Беловским районом. Сейчас там отработали саперы, но, тем не менее, прошу всех наших жителей быть крайне осмотрительными»,— подчеркнул господин Хинштейн.

За прошедшие сутки российские войска отразили четыре контратаки ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ 23 марта. В целом за сутки ВСУ потеряли на курском направлении 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий и шесть минометов.

Мария Старикова