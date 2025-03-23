Гран-при Китая — второй этап чемпионата мира

1 (1). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 1:30.55,026. 2 (3). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — отставание 9,748. 3 (2). Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 11,097. 4 (4). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 16,656. 5 (11). Эстебан Окон (Франция, Haas) — 49,969. 6 (8). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 53,748. 7 (10). Александр Албон (Таиланд, Williams) — 56,321. 8 (17). Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 1.01,303. 9 (14). Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.10,204. 10 (15). Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 1.16,387.

В скобках — позиция на стартовой решетке.

Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) и Пьер Гасли (Франция, Alpine) финишировали на 5-м, 6-м и 11-м местах, но были дисквалифицированы за нарушения технического регламента.

Чемпионат пилотов

1. Норрис — 44 очка. 2. Ферстаппен — 36. 3. Расселл — 35. 4. Пиастри — 34. 5. Антонелли — 22. 6. Албон — 16. 7. Окон — 10. 8. Стролл — 10. 9. Хэмилтон — 9. 10. Леклер — 9.

Кубок конструкторов

1. McLaren — 78 очков. 2. Mercedes — 57. 3. Red Bull — 36. 4. Williams — 17. 5. Ferrari — 17. 6. Haas — 14. 7. Aston Martin — 10. 8. Sauber — 6. 9. Racing Bulls — 3.