Ландо Норрис победил на мокром месте

Ландо Норрис, как и ожидалось, стал победителем открывшего новый сезон «Формулы-1» Гран-при Австралии. Лидер McLaren опередил действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена меньше чем на секунду. Такая разница между лидерами может создать впечатление, что шансы их были равны. На самом деле если бы не внешний фактор в виде весьма переменчивой погоды, McLaren наверняка отметился бы не просто дублем, а дублем сокрушительным.

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Фото: Mark Peterson / Reuters Ландо Норрис

Фото: Mark Peterson / Reuters

Гран-при Австралии подтвердил то, чего опасалось большинство болельщиков «Формулы-1». McLaren не просто лучше всех готов к старту сезона. Техническое превосходство британской конюшни, похоже, слишком велико, оно примерно такое, какое было у Red Bull в 2023 году. А это был один из худших чемпионатов в истории, который понравился разве что его победителю Максу Ферстаппену, выигравшему 19 гонок из 22.

Хотя, если судить строго по итоговому протоколу гонки, борьба шла до последних метров. Формально это действительно так.

Ведь выигравшего гонку британца Ландо Норриса от финишировавшего вторым голландца Макса Ферстаппена отделило меньше секунды. Но все это не более чем следствие внешнего вмешательства.

С погодой в Мельбурне в это воскресенье не сложилось. Дождь то начинался, то прекращался, и на весьма специфичной австралийской трассе чуть ли не все гонщики нет-нет, да ошибались. Особенно много внимания привлекли осечки новичков. Всего в Мельбурне было шесть гонщиков, для которых это первый полноценный сезон, и четверо из них до финиша не добрались. Кто-то наверняка по этому поводу проворчит, что молодежь пошла не та, и вспомнит, что раньше было лучше.

Но в Австралии на встречу с отбойниками отправился ведь и 30-летний испанец Карлос Сайнс-младший (Williams), и даже его 43-летний соотечественник, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо (Alpine), который гоняется дольше, чем некоторые из участников чемпионата живут на этом свете.

Даже семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон в своей дебютной за Ferrari гонке жутко страдал и потом уже утверждал, что изо всех сил преодолевал трудности, поскольку его машину словно магнитом тянуло в отбойники. Да что уж там — Ферстаппен, лучший на сегодняшний день специалист по дождевым гонкам, лишь только чудом не вылетел на газон.

Но понять осечку голландца можно. С первых секунд он вынужден был ехать на пределе возможного, чтобы хоть как-то держаться за стоявшими на первой линии стартового поля Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри. Последнего Ферстаппен даже обошел, но потом, правда, сам ошибся и вернул позицию австралийцу. А вскоре трасса подсохла. И вот тут и Норрис, до того почти не отрывавшийся от Ферстаппена, и Пиастри стремительной оранжевой парой умчались вперед.

Всего за несколько кругов по сухой трассе они довели отрыв от чемпиона мира до полутора десятков секунд.

Это и был реальный темп McLaren. И именно с такими McLaren придется иметь дело соперникам в этом сезоне.

Если бы не спасительная туча, снова полившая трассу, не очередные вылеты гонщиков, не новое появление машины безопасности и экстренные незапланированные пит-стопы, Норрис и Пиастри наверняка отметились бы победным дублем с неприлично большим отрывом от ближайшего преследователя.

Ну а так вышло, что пелотон снова собрали, Ферстаппен получил еще один шанс, все-таки дождался, когда Пиастри ошибется (он сумел вернуться на трассу после вылета, но финишировал только девятым), выпрыгнул на второе место и даже пытался изобразить давление на Норриса. Но именно изобразить. Ни одной реальной попытки обгона он не предпринял.

После гонки Ландо Норрис, для которого это была всего пятая победа в карьере, отметил, что было трудно, особенно в конце с Максом Ферстаппеном на хвосте.

Но также не стал скрывать, что машина вела себя выше всяких похвал, и вообще расточал оптимизм относительно будущего (следующая гонка состоится уже 23 марта в Китае). Ну а Ферстаппен философски заметил, что он получил то, что ожидал. «Я старался, но рад, что просто добрался до финиша. Неплохое начало сезона»,— сказал он.

Александр Петров