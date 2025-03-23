Из Москвы в Геленджик запустят сезонный автобусный маршрут

С 11 июня 2025 года между Москвой и Геленджиком начнет курсировать сезонный автобусный маршрут. Остановки предусмотрены в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Кабардинке, сообщает пресс-служба АММТ (Автовокзалы Москвы – Московский транспорт).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Продажа билетов на рейс открыта с 20 марта 2025 года. Автобусный маршрут будет работать с 11 июня по 20 сентября ежедневно с отправлением в 10:00.

Стоимость проезда из Москвы до Анапы, Новороссийска, Кабардинки и Геленджика для взрослых составит 6,5 тыс. руб. Для детей в возрасте до 12 лет, которые будут путешествовать на отдельном месте, стоимость билета составит 50% от цены для взрослых. Провоз багажа обойдется в 650 руб.

Алина Зорина