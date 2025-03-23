В охране мясокомбината разглядели банду

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале. В 2001 году Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело участников банды, которую, по версии следствия, организовал начальник службы безопасности Каменск-Уральского мясокомбината Евгений Хорьков. По данным следствия, на ее счету убийства, грабежи, вымогательства и налеты на инкассаторов. Однако Евгений Хорьков был оправдан в связи с отсутствием состава преступления, а большинство подсудимых попало под амнистию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский областной суд

Фото: Дмитрий Сухоросов Свердловский областной суд

Фото: Дмитрий Сухоросов

По версии следствия, группировка, которую организовал начальник службы безопасности Каменск-Уральского мясокомбината Евгений Хорьков, действовала с 1992 по 1997 год. В нее входило 19 человек. Многие числились в службе безопасности комбината и получали там зарплату, хотя никаких служебных обязанностей не выполняли. Это не помешало руководству предприятия оплатить учебу троих из них в Уральском колледже безопасности в Екатеринбурге.

Согласно материалам дела, участники банды были разбиты на три небольшие группы, каждая из которых имела свой «участок работы». Одна из групп отвечала за материально-техническое снабжение и арсенал. У бандитов был собственный автопарк из 45 машин, автоматы, пистолеты, винтовки, самодельный пистолет, ножи, мины и бомбы. Две группы специализировались на рэкете и разбоях.

Как считают следователи, Евгений Хорьков с помощью угроз навязал руководству местных предприятий договоры на охрану. Среди них были рестораны, транспортные компании, производители продуктов. Руководители предприятий ежемесячно перечисляли деньги службе безопасности мясокомбината, хотя имели собственную охрану. Оказавшиеся под опекой бандитов предприятия вынуждены были бесплатно передать им служебные помещения, автомобили и финансировать приобретение спецтехники.

По версии следствия, бандиты вымогали деньги и квартиры у мелких коммерсантов, в частности владельцев продуктовых ларьков. Члены группировки занимались кражами автомобилей с платных автостоянок, взламывали склады и крали нержавеющие трубы с колесами на общую сумму более 330 млн неденоминированных руб.

Информация о многих преступлениях доходила до милиции, но бандиты действовали безнаказанно. По данным следствия, в 1994 году члены группировки завербовали старшего уполномоченного, впоследствии начальника Межрегионального отделения управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Свердловской области Сергея Васькова. Якобы он укрывал от учета преступления, добивался освобождения задержанных бандитов, сообщал Евгению Хорькову о жалобах и заявлениях потерпевших, о расследовании уголовных дел, а также о милицейских операциях. Более того, как считало следствие, он похитил из своего подразделения боеприпасы и спецсредства и передал их банде.

По данным следствия, у преступников был еще один помощник в органах — сотрудник отдела вневедомственной охраны УВД Каменска-Уральского Сергей Сазонов. Якобы он предоставлял информацию о движении инкассаторов и сопровождавших их милиционеров, размерах перевозимых ими сумм, похищал для банды боеприпасы.

В мае 1997 года бандитам стало известно об инкассаторах, которые доставляли пенсии в село Покровское. По версии следствия, участники банды Дмитрий Пименов, Дмитрий Комаров и Спартак Сазонов напали на инкассаторскую машину, за которой они следили в течение нескольких дней. Для совершения преступления они угнали автомобиль «УАЗ» и замаскировали его под «скорую помощь».

В тот день инкассатор в сопровождении сотрудника милиции развозил пенсии. Им перекрыл дорогу автомобиль с бандитами, которые выскочили и открыли огонь, забрав деньги. Комаров выстрелил милиционеру в голову, отчего тот скончался на месте происшествия. Инкассатора тяжело ранили.

Сообщники попытались скрыться с места происшествия на угнанной машине, но не смогли, так как она заглохла. Бандиты облили ее бензином и сожгли, чтобы скрыть следы преступления. В лесу преступники спрятали деньги, два пистолета и автомат. Впоследствии сообщники попытались добраться до Каменска-Уральского на рейсовом автобусе, но не сумели, так как их задержали сотрудники милиции. Вскоре банда в полном составе оказалась в СИЗО.

В мае 1999 года уголовное дело в отношении бандитов передано в Свердловский областной суд. В декабре 2000 года суд приступил к рассмотрению дела по существу.

В июле 2001 года участникам банды были вынесены приговоры. По решению суда Евгений Хорьков, Сергей Сазонов и Сергей Васьков были оправданы в связи с отказом государственных обвинителей от обвинения за отсутствием состава преступления. Дмитрий Комаров приговорен к 24 годам колонии строгого режима, Дмитрий Пименов — к 21 году колонии особого режима. Спартак Сазонов и еще ряд участников банды были освобождены от наказания в связи с амнистией в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вынесенные приговоры устояли в апелляционном и кассационном судах. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда пришла к выводу об их законности и справедливости.

Ранее «Ъ-Урал» в рамках спецпроекта «Дела прошлых лет» сообщал о том, как ликвидировали банду братьев Поташниковых и Федоровича.

Мария Шараева