Площадь нежилых помещений в новостройках Петербурга за пять лет выросла на 10%

За последние пять лет площадь мест общего пользования и других нежилых помещений в новостройках Петербурга выросла почти на 10% в расчете на одну квартиру. В феврале 2025 года на каждую квартиру в новостройке в среднем приходилось 33 кв. метра нежилых помещений против 30 кв. м в феврале 2020-го. Такими цифрами со ссылкой на данные «Дом.РФ» с «Ъ-СПб» поделились аналитики компании Сity Solutions.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом изменилось и соотношение жилой и нежилой площади в строящихся жилых комплексах. Если пять лет назад в Петербурге на квартиры приходилось более 59% от общей площади ЖК, то к 2025 году этот показатель снизился до 55%.

В то же время, по данным экспертов рынка, если в Петербурге рост доли нежилых помещений в новостройках — это очевидный тренд, то в среднем по РФ такая тенденция менее выражена. С 2020 по 2025 год доля квартир в общей площади ЖК сократилась с 63% до 61%, а площадь нежилых помещений выросла на 7% — с 29 до 31 кв. м на квартиру.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург оказался на втором месте среди городов-миллионников РФ по объему сделок с новостройками в феврале — здесь было заключено более 2,3 тыс. ДДУ, что на 16,2% больше, чем месяцем ранее, однако на 6,5% меньше, чем в феврале 2024 года. Объем проданного жилья в городе на Неве в феврале составил более 90 тысяч кв. м.

Андрей Цедрик