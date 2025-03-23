Обжалован приговор инспектору МЧС по делу о пожаре с 23 погибшими в Кемерове

Стороны оспорили приговор инспектору МЧС Роману Плету, получившему четыре года в колонии-поселении по делу о гибели 23 человек при пожаре в частном приюте в Кемерове в декабре 2022 года. По данным картотеки Заводского райсуда, 21 марта были зарегистрированы апелляционные жалобы осужденного, его защитника, а также представление прокуратуры.

Роман Плет обвинялся следствием в халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ). В деле указывается, что инспектор выявил нарушения пожарной безопасности в приюте «Доброе дело», однако не принял меры к его закрытию. В ночь на 24 декабря 2022 года там произошел пожар. Из 28 постояльцев 23 погибли, еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Причиной пожара, установила экспертиза, стало короткое замыкание электропроводки. Роман Плет заявляет о своей невиновности. В судебных прениях прокуратура запросила для него 6 лет заключения.

Ранее на пять лет был осужден создатель ночлежки — пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Ему вменили в вину ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть двух и более лиц, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Илья Николаев