Инспектор ответил за гибель постояльцев ночлежки

В Кемерове вынесли второй приговор по уголовному делу о гибели 23 человек при пожаре в частном приюте «Доброе дело» в декабре 2022 года. За халатность к четырем годам в колонии-поселения суд приговорил инспектора МЧС Романа Плета, который, по версии следствия, выявил нарушения пожарной безопасности в приюте, однако не принял меры к его закрытию. Ранее на пять лет был осужден создатель ночлежки — пастор евангельской церкви Андрей Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Плет заверил суд, что в своей работе всегда руководствовался Конституцией РФ и законами, регулирующими деятельность пожарного надзора

Фото: Василий Степанов Роман Плет заверил суд, что в своей работе всегда руководствовался Конституцией РФ и законами, регулирующими деятельность пожарного надзора

Фото: Василий Степанов

В Заводском райсуде Кемерово сегодня, 6 марта, завершилось рассмотрение уголовного дела инспектора кузбасского управления МЧС России Романа Плета, который обвинялся в халатности, повлекшей многочисленные человеческие жертвы (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

В полдень инспектор МЧС выступил с последним словом. «Я не признаю вину в полном объеме. В своей работе всегда руководствовался Конституцией РФ, законами, которые регулируют деятельность пожарного надзора, должностными инструкциями. Это подтверждается тем, что за время службы ко мне не было претензий со стороны руководства, я ни разу не был привлечен к дисциплинарной ответственности. Перед законом я чист»,— сказал обвиняемый, после чего судья Натаван Гулиева удалилась в совещательную комнату. Вернувшись, она назначила пожарному инспектору четыре года колонии-поселения с запретом занимать должности на госслужбе на тот же срок. К месту отбывания наказания ему предстоит добираться самостоятельно. Защита заявила, что подаст апелляционную жалобу на приговор.

В объединенном пресс-центре судов Кузбасса «Ъ-Сибирь» также сообщили, что с МЧС России за счет госказны в пользу четверых потерпевших взыскана компенсация морального вреда по 100 тыс. руб. и более 2,3 млн руб. в пользу владелицы дома, в котором располагался приют.

Пожар в приюте, расположенном в двухэтажном частном жилом доме на улице Таврическая, произошел в ночь на 24 декабря 2022 года. Из 28 постояльцев, проживавших там, 23 погибли, надышавшись дымом. Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Причиной пожара, установила экспертиза, стало короткое замыкание электропроводки.

По факту пожара Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Одно — о халатности (ст. 293 УК РФ) — в отношении пожарного инспектора Романа Плета. В материалах следствия указывается, что в феврале 2022 года он выявил нарушения пожарной безопасности в приюте, однако мер к его закрытию не принял.

Фигурантом второго дела стал пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, организовавший приют. Ему вменили в вину ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть двух и более лиц, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Как указывается в материалах следствия, в 2019 году Андрей Смирнов арендовал частный дом площадью 185 кв. м на Таврической улице Кемерово. В нем он обустроил магазин по продаже комбикормов и приют «Доброе дело» для лиц, попавших в затруднительную ситуацию, которым оказывал социальные услуги (по проживанию, питанию и уходу) на платной основе. В деле указывается, что в арендуемом помещении не соблюдались правила пожарной безопасности. В частности, представители контролирующих органов, навещавшие приют, указывали на отсутствие автоматической пожарной световой и звуковой сигнализации, но эти недостатки не были устранены. Андрей Смирнов полностью признал вину, в октябре 2023 года тот же суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Константин Воронов