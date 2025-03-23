К решению ЦБ отнеслись по-деловому

Относительная стабильность и уход с рынка слабых игроков —

бизнес оценил последствия сохранения ключевой ставки. “Ъ FM” спросил у предпринимателей, как они отнеслись к решению Центробанка оставить ставку на уровне 21%. Как рассказали в самом регуляторе, показатель был в том числе сохранен потому, что «рост внутреннего спроса все еще заметно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг».

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ЦБ, скорее всего, довольно заметно, на 3-4% смягчит свою монетарную политику уже к осени текущего года, считает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «В третий раз ставка остается той же. Мы много работаем с закрытыми паевыми инвестфондами и личными фондами наших клиентов, так что в основном и так обходились без зависимости от этого показателя, используя деньги инвесторов. В принципе мы всегда давали доходность больше 20% для наших клиентов. А вот в будущем, если говорить о прогнозе, то я надеюсь, что буквально уже к осени этого года мы увидим снижение хотя бы до 17-18% для того, чтобы рентабельный бизнес мог эффективно зарабатывать и для инвестора, а не только для банков».

Пока текущая ставка не дает возможности для расширения бизнеса, и такие шансы могут появиться не раньше следующего года, считает владелец фабрики мягкой мебели Brendoss Алексей Никонов: «Ключевая ставка осталась прежней, это и хорошо, и плохо. С одной стороны, мы можем спокойно производить продукцию и быть в конкурентной среде, то есть новое производство будет сложнее открыть. При существующем бизнесе мы будем занимать большую долю рынка, потихоньку развиваться. С другой, у нас не будет каких-то глобальных строительств, производств. Если говорить о перспективе, то в этом году точно не прогнозируем снижения ключевой ставки. Я думаю, что снижение начнется только в 2026-м и затем продолжится, даже если у нас какие-то глобальные политические моменты будут происходить. Поэтому пока живем в этой реальности».

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 апреля. 21 марта регулятор в своем сообщении обозначил, что при необходимости рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. Как говорят аналитики, сигнал смягчился, поскольку в нем не было указания, что вопрос об ужесточении кредитно-денежной политики будет обсуждаться обязательно.

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Андрей Загорский