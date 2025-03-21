«Большая часть игроков ожидали хоть какого-то смягчения сигнала»

Центробанк не стал менять ключевую ставку. Показатель остается на уровне 21% годовых пять месяцев подряд. О чем говорит такое решение регулятора? Разбирался экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

— Что содержится в пресс-релизе, что в нем поменялось, а что нет? Во-первых, текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Вот этот момент, конечно, новый. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг — это буквально копия того, что содержалось в февральском документе. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий сформирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Опять же, этот пассаж мы уже ранее видели. Для достижения целей по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Практически на этом можно расходиться, потому что мы с вами понимаем, что смягчения риторики в этом конкретном смысле нет.

Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции, инфляционных ожиданий, и это тоже копия того, о чем говорилось ранее. И вот здесь еще один интересный момент: если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, то есть и эта опция оставлена на столе. Ну и согласно прогнозу, регулятор с учетом проводимой ДКП говорит, что годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026-м и будет находиться на цели в дальнейшем. Это мы тоже видели.

Что немножко переоценили? Конечно, в ЦБ говорят, что текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился: 9,1% в пересчете на год после 12% в четвертом квартале 2024-го. Годовая инфляция на 17 марта — 10,2%. Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, об этом говорили обзоры, тут тоже ничего особо нового нет. Уменьшились долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка. Однако профессиональные аналитики немного повысили прогнозы по инфляции на 2026 год. Ну и в целом, как говорит Банк России, инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции. Скажу сразу, что рынок немного негативно воспринял этот сигнал. Наверное, большая часть игроков все-таки ожидали хоть какого-то смягчения сигнала, но не получили его.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Константин Максимов