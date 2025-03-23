Жительницу Абдулино Оренбургской области будут судить за нападение на полицейского

Абдулинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Оренбургской области завершил расследование и направил в суд уголовное дело 39-летней жительницы города Абдулино, обвиняемой в оскорблении полицейского (ст. 319 УК РФ) и применении в отношении него насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в феврале 2025 года обвиняемая, находясь во дворе многоквартирного дома на ул. Кооперативной города Абдулино, не желая подчиняться законным требованиям сотрудника абдулинского отдела полиции, «публично высказывая в его адрес оскорбления и ругательства в неприличной форме, схватила представителя власти за форменное обмундирование, а затем нанесла ему руками удары по различным частям тела».

Обвиняемой, согласно вменяемым статьям, грозит до пяти лет лишения свободы.

Андрей Васильев