Юнир Кутлугужин остался в руководстве Башкирского реготделения КПРФ

Возглавляющий с 2014 года Башкирское региональное отделение КПРФ депутат Курултая Юнир Кутлугужин остался на посту первого секретаря рескома еще на четыре года. Соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции регионального отделения партии, прошедшей в Уфе 22 марта.

Кроме того, как узнал «Ъ-Уфа» от информированных источников, секретарем по идеологии переизбрана Лия Хафизова, по юридической работе — Надежда Еркаева, а за организационную работу в реготделении КПРФ будет отвечать лидер «коммунистов» в уфимском горсовете, экс-кандидат на пост главы Башкирии Артур Шайнуров. Все секретари, кроме Надежды Еркаевой, вместо которой избран депутат Курултая Ильгам Галин, вошли в бюро рескома.

Также избраны делегаты республиканского отделения на общероссийский съезд КПРФ — ими стали Артур Шайнуров, руководитель фракции в Курултае Вадим Старов, член центрального комитета партии и депутат Госдумы Александр Ющенко и Юнир Кутлугужин.

Идэль Гумеров