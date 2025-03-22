Авиация Израиля нанесла десятки ударов по югу Ливана

По меньшей мере два человека погибли в результате ударов израильской авиации по городу Тулин на юге Ливана. Как сообщает ливанское Национальное новостное агентство (NNA), со ссылкой на Минздрав страны, среди погибших был ребенок.

В сообщении NNA отмечается, что по меньшей мере восемь ливанцев, включая двоих детей, пострадали от израильской атаки. Сейчас на месте ударов работают спасатели — некоторые люди могут находиться под завалами.

Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС атаковали командный центр и ракетные установки ливанской шиитской милиции «Хезболла». По данным The Times of Israel, всего авиация Израиля нанесла несколько десятков ударов по югу Ливана. Атака стала ответом на утренние обстрелы израильской территории, добавили в ЦАХАЛе.

Пресс-служба ливанского движения «Хезболла» заявила, что движение не имеет отношения к утренним ударам и продолжает следовать соглашениям о прекращении огня.

Представитель временных сил ООН в Ливане выразил обеспокоенность по поводу взаимных ударов между ЦАХАЛом и «Хезболлой». В сообщении в социальной сети Х глава «голубых касок» предупредил, что дальнейшая эскалация может привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.