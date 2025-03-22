Деятельность блогеров 1 мая пропишут в ОКВЭД

С 1 мая деятельность блогеров будет зафиксирована в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). К кодам, описывающим деятельность участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью, добавлены еще два, сообщили ТАСС в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

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Росстандарт издал соответствующий приказ 21 марта. Согласно документу, в классификатор включили два новых номера: 73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети» и 70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».

В АБА уточнили, что индустрии необходим собственный ОКВЭД для определения статуса инфлюенсеров и агентств как участников рынка, а также предоставления им защиты (в том числе авторских прав) и доступа к грантам господдержки. Кроме того, это поможет при учете оборотов индустрии и разработке стратегии ее развития.

В конце февраля «Ъ» стало известно, что Минэкономики подготовило единые правила перехода на новую систему определения ОКВЭД, запущенную после проблем с получением бизнесом господдержки в 2020 году. Новые правила в течение этого года будут только «обкатываться» и начнут внедряться с 2026 года — в качестве основного вида деятельности предприниматели будут указывать тот, что обеспечивает от 50% оборота или выручки, а в качестве дополнительного — от 10%.

Подробности — в материале «Ъ» «Системная предприимчивость».