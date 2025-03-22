Welt: Китай уведомил ЕС о готовности направить миротворцев на Украину

Китайские дипломаты обратились к ЕС с заявлением о готовности КНР присоединиться к «коалиции желающих», о которой ранее говорил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Речь идет о размещении на Украине миротворческих контингентов после завершения боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heng Sinith / AP Фото: Heng Sinith / AP

Как сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на дипломатические источники, включение Китая в «коалицию желающих» может усилить давление на Россию в переговорном процессе.

О планах создать коалицию было объявлено в начале марта по итогам саммита европейских государств в Лондоне. Тогда господин Стармер заявлял, что объединение возглавят Великобритания и Франция. Саммит коалиции запланирован на 27 марта.

В феврале гонконгская South China Morning Post сообщала, что Китай готов послать миротворческие силы на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня.

Подробнее о формировании контингента миротворцев читайте в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».