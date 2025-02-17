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Коммерсантъ FM
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South China Morning Post: китайские миротворцы могут отправиться на Украину

Китай может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил в интервью гонконгской газете South China Morning Post (SCMP) Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии КНР.

По его словам, это будет возможно, если миротворцами на Украине будут не только представители стран НАТО, но и других государств, например Индии. У Китая «достаточно солдат и военной силы» для вклада в международные усилия по сохранению мира после окончания боевых действий, заметил господин Бо. «Если миротворческие операции будут проводиться только европейскими странами, Россия может увидеть в этом еще одну форму присутствия НАТО»,— добавил он.

Ранее The Economist писал, что, по мнению неназванных американских должностных лиц, в случае достижения перемирия на Украине будет лучше, если в качестве миротворцев там будут присутствовать военные не только из европейских стран, но и, например, из Бразилии или Китая.

Яна Рождественская

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