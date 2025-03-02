Стармер: Европа находится «на распутье истории»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа находится «на распутье истории» и должна обеспечить прочный мир на континенте. Он сказал это в рамках саммита европейских государств по Украине. Господин Стармер добавил, что Европа будет добиваться участия Киева в переговорах по урегулированию конфликта.

По словам Кира Стармера, европейские страны согласились увеличить объем военной помощи Украине, а также усилить экономическое давление на Россию. Как считает господин Стармер, такие конфликты случаются «раз в поколение».

Премьер Великобритании также заявил, что Лондон и Париж возглавят «коалицию желающих» для содействия прекращению боевых действий. «Великобритания готова поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе, вместе с другими», — заявил премьер-министр на саммите в Лондоне (цитата по The Guardian).

Господин Стармер также заявил о новом экономическом соглашении с Украиной для поддержки ВСУ. В саммите принимали участие представители стран Европы, Канады, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.