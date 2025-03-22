Прокуратура проверяет термальный комплекс в Оренбурге после жалоб посетителей

Прокуратурой Оренбургской области организованы проверочные мероприятия одного из термальных комплексов областного центра после получения информации об обращении посетителей комплекса за медицинской помощью, сообщило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, проверку ведет прокуратура Дзержинского района Оренбурга по поручению областного прокурора. К проверке привлечены специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в адрес ведомства поступило три обращения от граждан на ухудшение самочувствия детей после посещения термального комплекса Termoland. Кроме того, по данным Детской городской клинической больницы, за медпомощью после посещения комплекса обращались семь детей с жалобами на ухудшение самочувствия.

Андрей Васильев