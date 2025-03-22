Власти Екатеринбурга планируют отметить 20-летие БРИКС в 2029 году

Президент БРИКС Центра Висент Барриентос в ходе подписания соглашения о международном взаимодействии с мэрией Екатеринбурга предложил в 2029 году реализовать проект, посвященный 20-летнему юбилею БРИКС. Он напомнил, что в июне 2009 года в городе состоялся первый саммит стран БРИКС. Заместитель главы Екатеринбурга — руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева поддержала инициативу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соглашение о сотрудничестве, подписанное Висентом Барриентосем и Марией Фадеевой, предусматривает реализацию совместных проектов в сферах международного сотрудничества, культурного взаимодействия, участия в бизнес-миссиях, встречах и презентациях.

БРИКС — объединение крупных стран с развивающейся экономикой. Изначально в состав БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). В 2024 году к объединению присоединились еще четыре государства — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Эфиопия и Египет. В начале 2025 года добавилась Индонезия, общее число участников увеличилось до 10.

Деятельность БРИКС Центра ориентирована на оказание поддержки российским и иностранным компаниям, некоммерческим организациям, работающим над проектами в России и в других странах. Организация реализует 34 проекта, среди которых Университет БРИКС, Проект единого информационного пространства в странах БРИКС, Этнографический проект «Парк Народов Сибири» и Кино в Центре России. В преддверии саммита БРИКС-2025 в Бразилии БРИКС Центр во главе с президентом Висенте Барриентосом организует бизнес-миссии в страны Латинской Америки в июле-августе текущего года.

Василий Алексеев