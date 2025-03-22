На восстановление Петропавловской колокольни в Сарапуле потратят 550 млн рублей

На реконструкцию Петропавловской колокольни в Сарапуле потребуется 550 млн руб. Утвержденную смету представили на заседании рабочей группы администрации города. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в 2025 году на работы потратят первые 72 млн руб.

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Основное внимание в этом году уделят укреплению фундамента. Подрядчики приступят к работам в апреле. На сайте Русской православной церкви (РПЦ), посвященном реставрации колокольни, также говорится о начале подготовительного этапа реставрации старинных росписей на первом ярусе колокольни.

Напомним, колокольня Петра и Павла является частью целостного архитектурного комплекса Покровской церкви. Месторасположение первой деревянной церкви на этом месте датируется началом XVIII века. Известно о нескольких пожарах, после которых ее заново отстраивали. Каменную церковь построили и освятили в 1802 году. В 1822 году на пожертвования сарапульского купца Стефана Вечтомова при ней построили каменную колокольню. Она представляла собой четырехъярусное сооружение с двухсветным основанием, выполненное в стиле классицизма. В 30-е годы колокольня была разрушена, до наших дней сохранился только ее нижний ярус.