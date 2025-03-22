МВД предупредило о мошенничестве с продажей лекарств по «льготным» ценам

Министерство внутренних дел России предупредило пенсионеров о мошенниках, который якобы продают лекарства по льготным ценам. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

Как пояснило МВД, злоумышленники связываются с пенсионерами по телефону. Им они предлагают приобрести лекарства по «льготным» ценам. После перевода денег мошенники отправляют таблетки-пустышки или не пропадают.

18 марта Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект о борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. В числе предлагаемых мер противодействия киберпреступлениям — маркировка звонков, запрет госорганам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».