Из-за атаки БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме. Подробностей он не привел.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49. На место выехали оперативные службы. Информация уточняется»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Позже врио губернатора уточнил, что в результате попадания БПЛА в жилой дом пострадали два человека. Взрыв произошел в районе 17 этажа.

Вечером 21 марта в Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА. Аналогичный режим действует в Воронежской области и Краснодаре. В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, «уничтожены несколько БПЛА» в двух районах.