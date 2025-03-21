Российский дзюдоист Нагучев выиграл золото на турнире Большого шлема

Российский дзюдоист Абрек Нагучев завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Тбилиси. В финальном поединке в весовой категории до 66 кг он победил грузинского спортсмена Темура Нозадзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абрек Нагучев в 2019 году

Фото: International Judo Federation Абрек Нагучев в 2019 году

Фото: International Judo Federation

За призовые места сегодня также боролись россияне Ачыты Домбуу (до 60 кг), Кан-Демир Суге-Маадыр (до 60 кг), Левон Тумасянц (до 66 кг), Юлия Семиколенова (до 48 кг), Владлена Зерщикова (до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52), Ксения Галицкая (до 57) и Ольга Мухина (до 57). Им не удалось завоевать медали.

В турнире принимают участие 25 российских дзюдоистов. Они выступают под флагом Международной федерации дзюдо (IJF). Турнир продлится с 21 по 23 марта.

Таисия Орлова