Число эвакуированных из Суджанского района увеличилось до 564

Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта эвакуировали 564 мирных жителя, сообщила пресс-служба МЧС. Сейчас их доставляют в пункты временного размещения.

МЧС также опубликовало видео, на котором сотрудники ведомства помогают пожилым людям сесть в автобус. Некоторых из них, сидящих в инвалидных креслах, они заносят в салон автобуса на руках.

Врио губернатора Александр Хинштейн говорил, что эвакуацию проводят в круглосуточном режиме. В 67 пунктах временного размещения находится 6,5 тыс. человек. В МЧС поясняли, что всего в регионе организовано 88 ПВР, но не все из них задействованы.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Полина Мотызлевская