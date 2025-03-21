В Москве открылась фотовыставка Nature Photo Team о мире дикой природы

Выставка Nature Photo Team открыта в Москве с 21 марта по 20 апреля. Посетители увидят 250 работ российских фотографов, посвященных природе и ее многообразию. Мероприятие проходит в Галерее классической фотографии, расположенной на Саввинской набережной.

На выставке представлены две работы фотокорреспондента «Ъ» Игоря Иванко. Одна из его фотографий изображает пейзаж Камчатки — медведей на фоне вулкана, а вторая — виды природного парка Ергаки, который находится на юге Красноярского края. 22 марта пройдет встреча с авторами работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Иванко на фоне своих работ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Иванко на фоне своих работ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экспозиция выставки составлена по результатам открытого приема заявок. Фотографии отбирали кураторы выставки Владимир Медведев и Дмитрий Питенин. «Кадры создают связанное повествование со своими акцентами и паузами. Часть экспозиции составляют работы известных авторов и организаторов фототуров, их участников и учеников»,— пишут в сообществе.

Nature Photo Team называет себя сообществом любителей природы, путешествий и фотографии. Организация проводит форумы, фестивали и фотовыставки, а также издает фотоальбомы и публикует статьи для фотографов. Основатель сообщества — арт-фотограф Дмитрий Питенин.