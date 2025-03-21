Reuters: Египет предложил «Хамасу» план для прекращения огня в Газе

Египет выдвинул «Хамасу» предложение о возобновлении режима прекращения огня, cообщил Reuters со ссылкой на палестинский источник. Пока представители движения не ответили. В это же время «Хамас» рассматривает предложение США о возобновлении режима прекращения огня в течение апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

По словам источников Reuters из египетских сил безопасности, Египет предлагает установить график освобождения оставшихся у «Хамаса» заложников, а также крайний срок полного вывода израильских войск из сектора Газа с учетом гарантий США. Источники отметили, что Вашингтон предварительно одобрил план. Ответы Израиля и «Хамаса» ожидаются позднее 21 марта.

Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, в свою очередь, предлагал ввести режим прекращения огня в апреле и за это время провести переговоры о завершении боевых действий. «Хамас» заявил, что все еще обдумывает это предложение вместе с другими идеями.

18 марта возобновил удары по сектору Газа спустя два месяца после начала первого этапа сделки с «Хамасом», предполагающей прекращение огня. 20 марта израильские войска возобновили наземные операции в центре и на юге анклава. Основные цели операций — «расширение зоны безопасности» и «создание буфера для защиты северной и южной частей региона». Причиной стал отказ палестинских боевиков возвращать оставшихся заложников до перехода на второй этап сделки.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамасу'' не дают залечить раны».

Лусине Баласян