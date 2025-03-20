Дело семейное

Учила уважать человеческое достоинство

Рифкат Минниханов, президент Академии наук Татарстана

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рифкат Минниханов, президент Академии наук Татарстана и мама Рифката, Рустама и Раиса Миннихановых — Васига Мубараковна

Рифкат Минниханов, президент Академии наук Татарстана и мама Рифката, Рустама и Раиса Миннихановых — Васига Мубараковна



— Я благодарен маме, Васиге Мубараковне, за то, что она подарила мне жизнь и научила правильно к ней относиться. Она с детства прививала нам важные принципы: ценить дружбу, уважать человеческое достоинство, никогда никого не обижать и не унижать.

Я старший из трех братьев, и, наверное, поэтому мама старалась научить меня всему, что знала сама, а я уже передавал знания младшим. Нас воспитывали трудом. В нашей семье работа не делилась на мужскую и женскую. Мы мыли полы и посуду, сажали картошку, косили сено, таскали воду, кололи дрова. Мой жизненный принцип — не бояться никакой работы и всего добиваться собственным трудом. И это мамина заслуга.

Что касается семейных традиций, то каждую неделю мы, дети, уже с нашими детьми и внуками обязательно приезжали в родительский дом. Мама всегда с улыбкой встречала: «Кайттыгызмы, блкйлр?» («Приехали, детки?»). На столе нас ждали бэлеш, свежая сметана, рогалики, коймаки из печи — вкус счастливого времени, проведенного в родительском доме…

Традиция регулярно навещать родителей передалась нашим детям и внукам. Почитать и уважать старших, быть полезными родине, ценить и беречь человеческие отношения — так нас воспитали наши мама и папа.

Одна из самых строгих мам

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли и мама Олега Коробченко — Лиза Степановна

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли и мама Олега Коробченко — Лиза Степановна



— Моя мама, Лиза Степановна,— одна из самых строгих мам, наверное. Меня в детстве не то что ругали — мне даже не раз прилетало авоськой из-под картошки. Некоторым хулиганистым мальчишкам, каким был я, наверное, иногда нужна такая вот процедура. Но при этом мама не обделяла меня любовью. Я ее всегда чувствовал и чувствую до сих пор. Родительская же любовь, которая проявляется только лобзаниями и обниманиями, может испортить воспитание детей. Поэтому иногда строгость необходима.

Моя мама — профессиональный воспитатель с большим стажем. Она была очень занята на работе, трудилась в две смены. Были тяжелые времена — 1990-е годы, 2000-е. Но в меня она вложила очень много: и музыкальное образование мне дала, и к спорту приобщила. Ну и, конечно, приучила к труду. В те годы все дети были заняты: мы убирали дом, работали в огороде, на стройке. Летом я много времени трудился, зарабатывал деньги, а затем работал на заводах, других предприятиях. Свою маму я очень сильно люблю и ценю. Дай Бог ей крепкого здоровья!

Отношения только ближе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Абязов, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera и мама Рустема Абязова — Лилюсь Сарветдиновна

Рустем Абязов, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera и мама Рустема Абязова — Лилюсь Сарветдиновна



Рустем Абязов, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera

— Мою маму зовут Лилюсь Сарветдиновна. Такое имя дал ей дедушка — перед рождением дочери он читал книгу о необыкновенной китаянке по имени Ли Люсь.

Маме я благодарен в первую очередь за чудо жизни, за то, что я появился на свет. У нас с ней тесная связь, которая с годами становится только сильнее. Кто может быть ближе и роднее, чем мама? С отцом такого не получилось: когда спустя годы брака они с мамой разошлись, я был зол на него — и полностью восстановить отношения так и не удалось.

Родители у меня были молодые, и моим воспитанием больше занимались дедушка и бабушка — д ти и д ни. Но мама всегда поддерживала меня в важных вопросах. Например, когда д ти и д ни в пять лет отвели меня в музыкальную школу. Потом я ходил в музыкальную школу при Казанской консерватории, а когда поехал продолжать учебу в Московскую консерваторию, мама помогала мне финансово.

Она и сама музыкальна, так что музыка стала главным делом моей жизни неслучайно. Мама и д ни замечательно пели — с интонированием, не фальшивя. А д ти в юности так мечтал играть на скрипке, что сам смастерил ее. Потом привез с фронта Великой Отечественной трофейную скрипку и играл на ней для гостей.

Я стал отцом, когда мне было за 40. Так что Фархат и Лейла для моей мамы — очень долгожданные внуки, и она посвятила им много времени. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, она по-прежнему по воскресеньям ждет нашу семью на обед.

Повторяла, что все люди разные

Айдар Шамсутдинов, директор полилингвального комплекса «Адымнар» в Казани

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айдар Шамсутдинов, директор полилингвального комплекса «Адымнар» в Казани и Мама Айдара Шамсутдинова — Рушания Абдрахмановна

Айдар Шамсутдинов, директор полилингвального комплекса «Адымнар» в Казани и Мама Айдара Шамсутдинова — Рушания Абдрахмановна



— Маму звали Рушания Абдрахмановна, ее не стало четыре года назад. Она посвятила себя троим сыновьям и была настоящей хранительницей домашнего очага. Мама очень вкусно готовила, поэтому многие ее кулинарные традиции живут теперь уже в наших семьях. Например, она была замечательным мастером теста. Мы с братьями ей помогали, поэтому бытовые дела для нас стали привычными.

Любовь к чтению и слову у меня от нее. Читала она постоянно, поздно вечером, когда все дела закончены, кухня сияет, а сыновья спят.

Мамочка застала время, когда я стал директором школы «Адымнар». Переживала, зная, как сложно руководить большим коллективом и сколько ответственности на тебя возлагается.

Самое важное, чему она меня научила,— это быть человечным. Она мне напоминала: нельзя подходить ко всем с одинаковой меркой, нужно быть терпимым и готовым войти в положение другого. Мало знаю людей с такой широтой души, как у мамы.

Отпускать дорогого человека очень больно. Но мама с нами, она живет в наших делах. А еще на нее очень похожа моя младшая дочь, и она знает, что в день рождения д ни обязательно получит подарок.

Всегда поддерживала

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка и Мама Александра Анащенко — Вера Федотовна

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка и Мама Александра Анащенко — Вера Федотовна



— Я благодарен своей маме, Вере Федотовне, за ее бесконечную поддержку и любовь. Особенно это было важно в моменты сомнений: именно мама помогала мне сохранять внутреннюю силу и стойкость. Не бояться ошибок в детстве очень важно, поскольку каждая неудача представляет собой возможность стать сильнее и мудрее. Это понимание помогает сформировать личность, делая человека способным преодолевать трудности и находить выход из любых ситуаций.

Теперь, оглядываясь назад, я осознаю значимость уроков, полученных от мамы. Она всегда говорила: «Ты со всем справишься, найдешь выход». При этом не навязывала готовых решений. Думаю, научиться самостоятельно принимать решения — это важно, так же, как и брать за них ответственность. С каждым принятым решением растет уверенность в себе, а понимание того, что можно справиться со многими задачами, придает смелость.

Таким образом, самостоятельное принятие решений становится ключевым фактором в развитии личности. Я стараюсь передавать эту установку и своим детям.

Мы собираемся всей семьей, чтобы праздновать Новый год, 8 Марта, Масленицу, а рецепты блюд передаются у нас из поколения в поколение. Мамы уже нет, но я стараюсь передать своим детям те традиции, которые были в моей семье, когда я был ребенком. Например, они делают открытки своими руками.

И, конечно, я надеюсь, что дети теперь понимают: нет ничего невозможного, если есть поддержка близких людей и вера в свои силы.

Предопределила профессию

Антон Салакаев, создатель и вокалист группы «Волга-Волга»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Салакаев, создатель и вокалист группы «Волга-Волга» и мама Антона Салакаева — Тамара Алексеевна

Антон Салакаев, создатель и вокалист группы «Волга-Волга» и мама Антона Салакаева — Тамара Алексеевна



— За что я благодарен маме? Конечно, за жизнь, за то, что я появился на свет. Но еще и за то, что когда-то моя мама, ее зовут Тамара Алексеевна, отвела меня в музыкальную школу и не позволила ее бросить. Это предопределило мою профессию и главное дело в жизни.

В семье маминых родителей музыка присутствовала всегда. За праздничным столом у дедушки с бабушкой под аккомпанемент баяна пели «Синий платочек», «Бьется в тесной печурке огонь». А у нас дома звучали «Битлз», Окуджава, Высоцкий, Розенбаум, а также классика мирового и русского рока.

В музыкальную школу меня отдали на хоровое пение и в класс баяна. Тогда баян был почти в каждом доме — как сейчас гитара, которая позволяет стать королем вечеринок. Несколько раз я порывался уйти из школы, но мама находила нужные слова, доводы, и я оставался. Окончил школу я уже как барабанщик.

Вскоре в «каморке, что за актовым залом» в казанской школе № 89 я собрал группу — тогда она называлась «Н. З.» («Волгой-Волгой» мы стали в 2000 году). Спустя несколько лет я вспомнил про баян, достал его и с тех пор не расстаюсь с ним уже почти 30 лет. Баян — визитная карточка нашего коллектива, он есть даже на логотипе группы.

Мои сыновья, кстати, тоже окончили музыкальную школу, но уже по классу гитары. Оба пишут песни: один тяготеет к рок-музыке, другой — к современной культуре.

Мама по профессии химик, работала в НИИ — занималась разработкой спец-одежды. Школьником в летние каникулы я трудился у нее в институте — был разнорабочим и лаборантом.

Долгое время мама была директором большого предприятия, и я наблюдал ее управленческие подходы. Когда сам стал руководителем музыкального коллектива, этот опыт очень пригодился мне в работе. Мамочка, с весной тебя! Будь счастлива!

Венера Вольская