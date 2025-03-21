Reuters: ОАЭ инвестируют в экономику США $1,4 трлн в ближайшие 10 лет

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя обязательства инвестировать $1,4 трлн в экономику США в течение ближайших десяти лет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Новые договоренности будут затрагивать сферы искусственного интеллекта, полупроводников, энергетики и американского производства. Они «значительно увеличат существующие инвестиции ОАЭ в экономику США», сообщил собеседник агентства.

По словам представителя американской администрации, решение было принято по итогам переговоров властей ОАЭ с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.

19 марта советник по вопросам национальной безопасности ОАЭ и заместитель правителя Абу-Даби шейх Тахнун Аль Нахайян после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении эмиратских властей наращивать инвестиции в американскую экономику.

Анастасия Домбицкая