В Москве простились с Бедросом Киркоровым

В Москве в зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с артистом Бедросом Киркоровым, передает корреспондент «Ъ». Он умер 18 марта в возрасте 92 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Речь в зале произнес его сын — эстрадный певец Филипп Киркоров. «Я был всегда рядом. Все победы и поражения мы прошли вместе. И все переживалось легче после слов и поддержки папы. Папа всегда учил и повторял: когда-нибудь мы состаримся. Это факт. Я желаю всем в любой ситуации оставаться людьми. Браво, артист. Прощай, папа. Прощай, дедушка»,— сказал артист.

Проститься с Бедросом Киркоровым пришли десятки людей, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представитель МИДа Мария Захарова, посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин, артисты Стас Михайлов и Григорий Лепс, продюсеры Яна Рудковская и Иосиф Пригожин.

Бедрос Киркоров родился в болгарском городе Варна. В 1966 году окончил отделение музыкальной комедии в московском ГИТИСе, где был одним из первых иностранных студентов. В 1970-х годах выступал как солист Московской областной филармонии. Был в авангарде советских артистов, начавших гастролировать с оркестровой фонограммой. С 1984 года — солист Новгородской областной филармонии. Выступал с оркестром русских народных инструментов им. В. Г. Бабанова. В 2012 году был удостоен звания народного артиста России. В 2005 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Полина Мотызлевская, Полина Ячменникова