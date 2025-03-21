Помещения в ТЦ на проспекте Энгельса выставили на банкротные торги за 180 млн рублей

В рамках банкротства ООО «Евробизнес» арбитражный управляющий выставил на торги долю в собственности на земельный участок площадью 2,8 тыс. кв.м и пять помещений общей площадью 860 кв.м. в торговом центре на проспект Энгельса, 138, к1, лит. А. Начальная цена –180 млн. рублей. Прием заявок продлится до 18 апреля, следует из реестра сведений о банкротстве.

ООО «Евробизнес» было признано несостоятельным в 2020 году. Его собственниками являются Мушвиг и Аллахверди Абдуллаевы, которым также принадлежал ТД «Интерторг» (обанкротился в 2020 г.), развивавший сети Spar и «Народная семья» в СЗФО и Москве.

В марте арбитражный управляющий еще одной аффилированной с «Интерторгом» компании — ООО «Невская логистика» в рамках банкротства последней разместил положение о продаже нескольких земельных участков и складских комплексов.

Один из лотов включает здания общей площадью около 20 тыс. кв.м. и участок 4,8 га. на Софийской ул., 60, лит. Б. Начальная цена — 918,4 млн рублей. Торги назначены на 25 апреля.

Другой лот - склады площадью около 22 тыс. кв.м. и участок 4 га в Шушарах. Стоимость объектов оценивается в 1,7 млрд рублей, торги назначены на 10 апреля.

Как ранее писал «Ъ-СПб», в 2024 году суд отправил в колонию одного из совладельцев ООО «ТД "Интерторг"» Аллахверди Абдуллаева, признав его виновным в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования — хищении кредита Сбербанка на 8 млрд руб.

Владимир Колодчук